Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в феврале 2023

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, которые вступают в силу в феврале 2023 года.
По словам Володина, одно из главных нововведений — индексация материнского капитала на 11,9%. С февраля он составит 587 тыс. рублей на первого ребенка, 775,6 тыс. рублей — на второго.
Кроме того, с последнего месяца зимы начнут действовать ответные меры России в отношении стран, которые ввели потолок цен на энергоресурсы.
По его словам, за решения политиков отвечать приходится обычным гражданам.
Подробности в карточках.
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