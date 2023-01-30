Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в феврале 2023

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, которые вступают в силу в феврале 2023 года.

По словам Володина, одно из главных нововведений — индексация материнского капитала на 11,9%. С февраля он составит 587 тыс. рублей на первого ребенка, 775,6 тыс. рублей — на второго.

— Помощь семьям, создание всех условий для развития и воспитания детей — приоритет государственной политики России, — цитирует спикера пресс-служба Госдумы.

Кроме того, с последнего месяца зимы начнут действовать ответные меры России в отношении стран, которые ввели потолок цен на энергоресурсы.

— Благополучие Евросоюза строилось на дешевых российских энергоресурсах. Для них времена стабильности, экономического роста и низких цен — в прошлом, — отметил Володин.

По его словам, за решения политиков отвечать приходится обычным гражданам.

Подробности в карточках.