Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в телеграм-канале опубликовал пост, в котором рассказал, что вундерваффе украинскому режиму не поможет.

Политик напомнил: в годы Великой Отечественной войны Гитлер, Геббельс для пропаганды ввели понятие «вундерваффе» («чудо-оружие»).

— С его помощью убеждали армию и, главное, самих себя, что новые виды вооружения помогут победить. Результат известен: фашистам это не помогло, — написал Володин.

Для режима Зеленского чудо-оружием сначала стали американские гаубицы «три топора», «хаймерсы», затем — танки «леопард», бронемашины «брэдли». Очередная надежда на поставку самолётов F-16.

Ничего из вышеперечисленного ВСУ не помогло, на исход СВО, по мнению Володина, западное оружие не повлияет. Российская армия выполнит задачу.

По мнению политика, многие страны откажутся покупать у США вооружения, увидев неэффективность на поле боя.