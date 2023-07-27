Четверг, 27 июля, 2023
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Володин рассказал о вундерваффе, которое не поможет

7info
Вячеслав Володин, фото пресс-служб Госдумы.
Вячеслав Володин, фото пресс-службы Госдумы.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в телеграм-канале опубликовал пост, в котором рассказал, что вундерваффе украинскому режиму не поможет.

Политик напомнил: в годы Великой Отечественной войны Гитлер, Геббельс для пропаганды ввели понятие «вундерваффе» («чудо-оружие»).

— С его помощью убеждали армию и, главное, самих себя, что новые виды вооружения помогут победить. Результат известен: фашистам это не помогло, — написал Володин.

Для режима Зеленского чудо-оружием сначала стали американские гаубицы «три топора», «хаймерсы», затем — танки «леопард», бронемашины «брэдли». Очередная надежда на поставку самолётов F-16.

Ничего из вышеперечисленного ВСУ не помогло, на исход СВО, по мнению Володина, западное оружие не повлияет. Российская армия выполнит задачу.

По мнению политика, многие страны откажутся покупать у США вооружения, увидев неэффективность на поле боя.

Володин рассказал о вундерваффе, которое не поможет

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