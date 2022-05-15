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Воскресенье, 15 мая, 2022

Володин рассказал о мерах России по противодействию западным санкциям

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Володин рассказал о мерах России по противодействию западным санкциям

7info

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин рассказал о мерах, которые предпринимает Россия для противодействия западным санкциям.

— Отдельно отмечу законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, объявившими об уходе с нашего рынка, — написал политик.

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По словам Володина, решение позволит сохранить рабочие места.

Остальные инициативы в карточках.

Володин рассказал о мерах России по противодействию западным санкциям
Володин рассказал о мерах России по противодействию западным санкциям
Володин рассказал о мерах России по противодействию западным санкциям
Володин рассказал о мерах России по противодействию западным санкциям
Володин рассказал о мерах России по противодействию западным санкциям
Володин рассказал о мерах России по противодействию западным санкциям
Володин рассказал о мерах России по противодействию западным санкциям
Володин рассказал о мерах России по противодействию западным санкциям
Володин рассказал о мерах России по противодействию западным санкциям
Володин рассказал о мерах России по противодействию западным санкциям

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