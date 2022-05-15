Володин рассказал о мерах России по противодействию западным санкциям

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин рассказал о мерах, которые предпринимает Россия для противодействия западным санкциям.
- Реклама -
По словам Володина, решение позволит сохранить рабочие места.
Остальные инициативы в карточках.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин рассказал о мерах, которые предпринимает Россия для противодействия западным санкциям.
По словам Володина, решение позволит сохранить рабочие места.
Остальные инициативы в карточках.
Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru