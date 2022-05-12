Володин написал пост о пальмовом масле

В 2019 году вместе с коллегами по Государственной Думе инициировали отмену льгот по пальмовому маслу. Были приняты изменения в Налоговый кодекс РФ. После чего НДС в отношении пальмового масла стал в два раза выше — 20%.

Но изменения не коснулись фракций пальмового масла, так как это регулировалось подзаконными актами Правительства. Они оставались с пониженной ставкой.

Депутаты Государственной Думы обратились в Правительство РФ. Благодаря поддержке Председателя Правительства Мишустина Михаила Владимировича сегодня было принято решение (https://t.me/government_rus/3184) по отмене льготной ставки НДС для фракций пальмового масла, а также повышения ее до 20%.

В Государственную Думу поступает много обращений граждан с требованием минимизировать использование пальмового масла в пищевых продуктах.

Вопрос этот на контроле.

Принятые решения позволяют говорить об отмене всех льгот в отношении пальмового масла.

Сегодня профильные комитеты Государственной Думы вырабатывают предложения по запрету его использования в ряде пищевых продуктов.