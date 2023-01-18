Володин: начало СВО позволило предотвратить гибель огромного количества людей

Начало специальной военной операции на Украине позволило предотвратить гибель огромного количества людей. Об этом утром 18 января написал в телеграм-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

— Начало специальной военной операции, как показало время, оказалось единственно правильным решением, принятым на опережение, — отметил политик. — Оно позволило предотвратить катастрофу, гибель огромного количества людей.

В качестве подтверждения своих слов Володин напомнил о заявлении руководителя совбеза Украины, словах Ангелы Меркель и Франсуа Олланда. Политики сообщили, что Минские соглашения использовались для прикрытия подготовки украинской армии к войне с Россией.

Спикер Госдумы считает, что эти заявления должны стать доказательствами в международном трибунале над людьми, которые «замышляли начать мировую войну с предсказуемыми последствиями».