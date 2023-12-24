Воскресенье, 24 декабря, 2023
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Володин написал про истерику слабеющего гегемона

7info
Вячеслав Володин, фото пресс-служб Госдумы.
Вячеслав Володин, фото пресс-службы Госдумы.
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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин утром 24 декабря разместил новый пост в телеграм-канале.

«Истерика слабеющего гегемона.

США утратили экономическое лидерство.
Все попытки вернуть его за счёт развязывания вооруженных конфликтов, торговых и санкционных войн, организации терактов, разрушения экономики Европы результата не принесли.

Едва ли не последним инструментом мирового влияния остаётся американский доллар.
Вашингтон всё чаще использует его для политической борьбы.

В США, осознав, что антироссийские незаконные санкции неэффективны, в истерике угрожают отключать банки по всему миру от своей финансовой системы за их нарушение.

Совершенно очевидно, что такие угрозы доверия к Штатам и их валюте не добавят.
Байден лишает США последнего преимущества.

Наша страна переходит на расчёты в национальных валютах с другими государствами.
Если на начало 2022 года доля «недружественных» валют достигала 96%, то сейчас она снизилась до 24%.

Другие государства, обеспечивая свою финансовую безопасность, теперь более активно будут отказываться от доллара как мировой резервной валюты.

Процесс набирает обороты».

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