Володин написал про истерику слабеющего гегемона

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин утром 24 декабря разместил новый пост в телеграм-канале.

«Истерика слабеющего гегемона.

США утратили экономическое лидерство.

Все попытки вернуть его за счёт развязывания вооруженных конфликтов, торговых и санкционных войн, организации терактов, разрушения экономики Европы результата не принесли.

Едва ли не последним инструментом мирового влияния остаётся американский доллар.

Вашингтон всё чаще использует его для политической борьбы.

В США, осознав, что антироссийские незаконные санкции неэффективны, в истерике угрожают отключать банки по всему миру от своей финансовой системы за их нарушение.

Совершенно очевидно, что такие угрозы доверия к Штатам и их валюте не добавят.

Байден лишает США последнего преимущества.

Наша страна переходит на расчёты в национальных валютах с другими государствами.

Если на начало 2022 года доля «недружественных» валют достигала 96%, то сейчас она снизилась до 24%.

Другие государства, обеспечивая свою финансовую безопасность, теперь более активно будут отказываться от доллара как мировой резервной валюты.

Процесс набирает обороты».