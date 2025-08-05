Волочкова жёстко высказалась об уровне подтанцовки Татьяны Булановой 

В интернете завирусилось видео с недавнего концерта Татьяны Булановой, вызвавшее бурную реакцию у пользователей. Особенно много обсуждений вызвала хореография танцоров певицы — комментаторы посчитали её нелепой и непрофессиональной, а самих исполнителей — «подобранными с улицы прямо перед выступлением».

Особенно резко высказалась Народная артистка России Анастасия Волочкова. В беседе с «Абзацем» она назвала номер полным антипрофессионализмом и выразила удивление, что артистка с именем и опытом допустила подобный уровень постановки.

«Я не могу поверить, что Татьяна Буланова позволяет себе такое на сцене. Это треш. Полный антипрофессионализм с её стороны. Не знаю, придут ли люди на её следующий концерт после такого. А на мои шоу приходят — потому что есть профессионализм. То, что я увидела, — уровень какого-то TikTok», — заявила Волочкова.

Она также добавила, что никогда не променяет профессиональное искусство на «чухню» ради вирусных эффектов.

Татьяна Буланова переживает вторую волну популярности. Её творчество стало востребовано среди молодого поколения — особенно после того, как старые хиты певицы завоевали популярность в TikTok и других соцсетях. На фоне этого она продолжает активно выступать, привлекая внимание новой аудитории.