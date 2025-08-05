Волочкова жёстко высказалась об уровне подтанцовки Татьяны Булановой 

В интернете завирусилось видео с недавнего концерта Татьяны Булановой, вызвавшее бурную реакцию у пользователей. Особенно много обсуждений вызвала хореография танцоров певицы — комментаторы посчитали её нелепой и непрофессиональной, а самих исполнителей — «подобранными с улицы прямо перед выступлением».
Особенно резко высказалась Народная артистка России Анастасия Волочкова. В беседе с «Абзацем» она назвала номер полным антипрофессионализмом и выразила удивление, что артистка с именем и опытом допустила подобный уровень постановки.
Она также добавила, что никогда не променяет профессиональное искусство на «чухню» ради вирусных эффектов.
Татьяна Буланова переживает вторую волну популярности. Её творчество стало востребовано среди молодого поколения — особенно после того, как старые хиты певицы завоевали популярность в TikTok и других соцсетях. На фоне этого она продолжает активно выступать, привлекая внимание новой аудитории.