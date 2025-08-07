Volkswagen прощается с Touareg: легендарный кроссовер снимают с производства

После почти 25 лет на конвейере компания Volkswagen готовится к окончательному завершению выпуска Touareg — одного из самых узнаваемых и технологичных кроссоверов бренда. Как сообщает Авто Mail.ru, модель не получит прямого преемника.

История Touareg

Touareg дебютировал в 2002 году как амбициозный проект по выводу марки Volkswagen в премиальный SUV-сегмент. Интересно, что автомобиль создавался в сотрудничестве с Porsche — модель разделяет платформу с Porsche Cayenne.

За годы производства Touareg прошёл три поколения, последнее из которых обновилось в 2023 году. Автомобиль получил современные системы помощи водителю, адаптивную подвеску и премиальные опции.

На российском рынке Touareg пользовался стабильным спросом. До весны 2017 года модель собирали в Калуге по крупноузловому методу, после чего производство было переведено на импорт из Европы.

Официальные поставки продолжались до 2022 года, когда Volkswagen свернул продажи в России. Сегодня Touareg попадает в страну только через параллельный импорт.

Причины прекращения производства Touareg

Остановка выпуска Touareg — часть глобальной оптимизации модельного ряда Volkswagen. Немецкий автопроизводитель пересматривает свою стратегию и сокращает количество моделей с низкой рентабельностью.

В 2027 году будет снят с производства электрический кроссовер ID.5, выпускаемый с 2021 года.

Разработка нового электрического минивэна, который мог бы заменить Volkswagen Touran, отложена. Этот проект, вероятно, будет передан бренду Skoda.

Будущее Volkswagen связано с электрификацией модельного ряда. Основной акцент в стратегии теперь смещается в сторону развития кроссоверов и выпуска нового поколения электрического Golf — одной из самых знаковых моделей компании.