Четверг, 7 августа, 2025
21 C
Рязань
Новости мира

Volkswagen прощается с Touareg: легендарный кроссовер снимают с производства

Алексей Самохин
Изображение от senivpetro на Freepik

После почти 25 лет на конвейере компания Volkswagen готовится к окончательному завершению выпуска Touareg — одного из самых узнаваемых и технологичных кроссоверов бренда. Как сообщает Авто Mail.ru, модель не получит прямого преемника.

История Touareg

Touareg дебютировал в 2002 году как амбициозный проект по выводу марки Volkswagen в премиальный SUV-сегмент. Интересно, что автомобиль создавался в сотрудничестве с Porsche — модель разделяет платформу с Porsche Cayenne.

За годы производства Touareg прошёл три поколения, последнее из которых обновилось в 2023 году. Автомобиль получил современные системы помощи водителю, адаптивную подвеску и премиальные опции.

На российском рынке Touareg пользовался стабильным спросом. До весны 2017 года модель собирали в Калуге по крупноузловому методу, после чего производство было переведено на импорт из Европы.

Официальные поставки продолжались до 2022 года, когда Volkswagen свернул продажи в России. Сегодня Touareg попадает в страну только через параллельный импорт.

Причины прекращения производства Touareg

Остановка выпуска Touareg — часть глобальной оптимизации модельного ряда Volkswagen. Немецкий автопроизводитель пересматривает свою стратегию и сокращает количество моделей с низкой рентабельностью.

В 2027 году будет снят с производства электрический кроссовер ID.5, выпускаемый с 2021 года.

Разработка нового электрического минивэна, который мог бы заменить Volkswagen Touran, отложена. Этот проект, вероятно, будет передан бренду Skoda.

Будущее Volkswagen связано с электрификацией модельного ряда. Основной акцент в стратегии теперь смещается в сторону развития кроссоверов и выпуска нового поколения электрического Golf — одной из самых знаковых моделей компании.

Самые читаемые материалы

Интересное

Вычисливший дату начала СВО гений-математик рассказал, когда всё закончится

Известный провидиц Григорий Кваша утверждает, что мы на пороге завершения СВО и установления нового миропорядка.
Армия и СВО

Почему пользователи «Госуслуг» получают уведомления о внесении в реестр воинского учета и что с этим делать

Единый реестр воинского учета — это государственная электронная система, в которой военнообязанные могут узнать, были ли им направлены повестки, а также получить их копии и выписки.
Новости России

Семья из Комсомольска-на-Амуре погибла после употребления чачи в Сочи — осиротели двое детей

Как сообщает SHOT со ссылкой на близких погибших, супруги Дарья и Максим попробовали самодельную чачу перед отъездом домой. После этого обоим стало плохо.
Новости России

Стали известны новые подробности отравления чачей, купленной на рынке в Сочи

В местных чатах распространяется информация, что пострадавших может быть гораздо больше, чем официально подтверждено.
Общество

Пятидневное отключение газа ожидает жителей Рязанского района

Ограничения будут действовать с 10 часов 12 августа до 10 часов 17 августа для 25 населённых пунктов Рязанского района.

Последние новости

Новости России

Генерал ФСБ Михайлов рассказал, какие объекты СБУ может атаковать в России

По его словам, на фоне военных неудач на фронте Украина может активизировать действия диверсионного характера.
Происшествия

В Рязани водитель Honda Elysion погиб в ДТП на Северной окружной дороге

По предварительной информации, автомобиль Honda Elysion совершил наезд на барьерное ограждение.
Общество

Администрация Рязани объяснила задержку с ремонтом подземного перехода у «Барса»

Завершение ремонтных работ планируется в конце августа.
Происшествия

На Северной окружной в Рязани произошло смертельное ДТП — соцсети

Из-за аварии образовалась большая пробка при движении в сторону Канищева. 
Интересное

Полнолуние 9 августа: почему Луна Осетровая, когда наблюдать

Август 2025 года порадует всех любителей астрономии и ночного неба целым рядом ярких событий. Уже 9 августа произойдёт полнолуние, которое носит красивое название Осетровая Луна. Но это не всё...
Новости России

Путин и Трамп могут обсудить Ближний Восток, Кавказ и Арктику — политолог

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, в случае личной встречи, вероятно, обсудят не только украинский кризис, но и более широкий круг международных вопросов.
Здоровье

Почему опасно глотать арбузные семечки, рассказала диетолог 

Чрезмерное употребление семян арбуза может привести к серьёзным последствиям для здоровья, включая механическую непроходимость кишечника и повреждение слизистой оболочки ЖКТ.
Кино и ТВ

НТВ продолжает съёмки второго сезона исторического детектива «Высшая мера»

Зрителей вновь ждёт захватывающий исторический детектив с новыми героями, опасными расследованиями и неожиданными сюжетными поворотами.