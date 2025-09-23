Вторник, 23 сентября, 2025
«Волкодав»: НТВ покажет как юрист и боец ММА будут искать сына бизнесмена

25 сентября на телеканале НТВ состоится премьера остросюжетной драмы «Волкодав» (16+). Сюжет разворачивается в Калининграде вокруг похищения сына крупного бизнесмена. Расследование поручают двум совершенно разным людям: бывшему бойцу ММА и юристу консалтинговой фирмы.

По сюжету владелец стивидорной компании Кучеренко (Александр Тютин) передает бизнес своему сыну Виталию (Кирилл Емельянов). Однако Виталия почти сразу же похищают. Чтобы избежать огласки, Кучеренко обращается в консалтинговую фирму, которая ведет его бизнес.

Дело поручают Татьяне (Мария Столярова), которая отличается острым умом и связями в мире богатых. Её напарником становится Амир (Тимур Орагвелидзе) — бывший боец ММА, имеющий связи с криминальным миром. Они вынуждены объединить усилия, хоть и преследуют разные цели: Татьяна борется за справедливость, а Амир — за репутацию своего друга, местного авторитета по кличке Клещ (Александр Хошабаев).

Актриса Мария Столярова отметила, что её героиня Татьяна — пример того, как женщина может и должна защищать себя, когда остаётся без поддержки. Тимур Орагвелидзе (Амир) рассказал, что его герой проходит через серьёзные потрясения, и он надеется, что зрители, глядя на него, скажут себе: «Меня не сломить! Я справлюсь! Я сильнее!».

Режиссер-постановщик Михаил Галин подчеркнул, что главные герои столкнутся с интригами и предательством. По его словам, «тяжёлые обстоятельства сблизят героев», но разница в их культурных и жизненных ценностях не даст им быть вместе. 

Главный посыл сериала — вера в себя и в то, что даже из самых безнадежных ситуаций всегда есть выход.

