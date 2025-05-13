Волгоградская академия МВД восстановила облик погибших солдат с помощью искусственного интеллекта

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Волгоградская академия МВД России запустила уникальный героико-патриотический проект «Из забвения в бессмертие».

На сайте проекта собраны истории, фото и записи, которые открывают жителям страны, включая Рязанскую облатсь, мир отваги, самоотверженности и силы духа. Это шаг к тому, чтобы вернуть из забвения имена тех, кто сражался за свободу и мирное небо над головой.

Цель проекта — восстановление сведений о месте и времени гибели защитников Родины и восстановление памяти о бойцах, находящихся в статусе пропавших без вести. В течение двух лет поисковый отряд «Наследники Победы» совместно с другими организациями обнаружил останки более 700 солдат и офицеров, погибших на территории нескольких российских областей. Однако лишь десяти из них удалось вернуть имена.

Реклама

Особенностью проекта является использование современных технологий, включая 3D-моделирование и искусственный интеллект, для воссоздания облика героев. Портреты воссозданных личностей размещены в галерее «Война в лицах». Это не только значительный шаг в развитии методов идентификации личности, но и важный вклад в сохранение исторической памяти. Проект даёт редкую возможность семьям узнать о судьбе своих родных, пропавших без вести на войне.