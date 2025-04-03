Волгоградка, судимая за убийство супруга, получила 8 лет за убийство второго мужа

45-летняя жительница Волгограда, ранее судимая за убийство супруга, вновь осуждена за аналогичное преступление. Подробности дела сообщил телеграм-канал Дзержинского районного суда Волгограда.

Согласно материалам дела, подсудимая Анна Н. в 2015 году была осуждена по ч. 1 ст. 105 УК РФ за убийство первого мужа. Отбыв наказание, она вступила в брак с Иваном Н.

В ноябре 2024 года Анна Н. и ее новый супруг находились у себя дома и распивали алкоголь. В ходе застолья между ними произошел конфликт. На почве ревности и личной неприязни женщина нанесла мужу два удара кухонным ножом в грудь. Осознав, что причинила супругу серьезные травмы, она вызвала скорую помощь. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавший скончался в больнице.

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Подсудимая полностью признала свою вину.

Дзержинский районный суд Волгограда признал Анну Н. виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ и приговорил ее к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, с осужденной взысканы 500 000 рублей в пользу дочери погибшего в качестве компенсации морального вреда, а также 59 300 рублей на возмещение расходов на похороны.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.