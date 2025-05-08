Волгоградцы устроили давку во время «Света Великой Победы» на Мамаевом кургане

Жители Волгограда и туристы устроили давку во время «Света Великой Победы» на Мамаевом кургане, пишет V1.RU.
По словам очевидцев, такого количества людей, как накануне вечером, на мемориальном комплексе не было давно. При этом многим так и не удалось увидеть инсталляцию во всей красе.
Посетители указали на плохую организацию, уточнив, что разделения потоков людей не было.
Другой свидетель событий рассказал, что посетители чуть не растоптали девушку с ребенком в коляске, на место случившего вызвали скорую.
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