Волгоградцы устроили давку во время «Света Великой Победы» на Мамаевом кургане

Жители Волгограда и туристы устроили давку во время «Света Великой Победы» на Мамаевом кургане, пишет V1.RU.

По словам очевидцев, такого количества людей, как накануне вечером, на мемориальном комплексе не было давно. При этом многим так и не удалось увидеть инсталляцию во всей красе.

Посетители указали на плохую организацию, уточнив, что разделения потоков людей не было.

«Люди встали в давке возле озера Слез, и дальше пройти невозможно. Раньше такого хаоса не было», — отметил очевидец. Реклама

Другой свидетель событий рассказал, что посетители чуть не растоптали девушку с ребенком в коляске, на место случившего вызвали скорую.