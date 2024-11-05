Волгоградцы простятся с бывшим полицейским, попавшим в Африке в засаду туарегов

Девятого ноября в Михайловке Волгоградской области похоронят погибшего в Мали бывшего полицейского Александра Колягина, пишет V1.RU .

По данным издания, он работал в известном спортивном клубе фитнес-тренером, а затем подписал контракт с ЧВК «Вагнер». Боец вместе с колонной бойцов попал в засаду туарегов.

Как рассказали знакомые, до этих событий Колягин был оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков, однако оступился и оказался на скамье подсудимых.

По данным Михайловского районного суда, в апреле 2017 года он взял 150 тысяч рублей у задержанных с наркотиками взамен на непривлечение их к уголовной ответственности. Был и другой похожий эпизод.

«За это он был приговорен к шести годам колонии и штрафу, а также уволен из органов внутренних дел», – говорится в публикации.

После тюремного срока мужчина работал фитнес-тренером. В начале июля он отправился в Африку в составе ЧВК «Вагнер», а спустя три недели погиб.