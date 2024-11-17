Волгоградцев разбудил странный шум в небе, похожий на жужжание

Утром в воскресенье жителей Волгограда разбудил странные звуки небе, похожие на низкочастотное жужжание, пишет V1.RU .

Некоторые волгоградцы решили, что слышали шум, напоминающий взлетающий реактивный лайнер. При этом проживающий рядом с аэропортом Волгограда мужчина изучил табло вылетов и прилетов.

«Там последний рейс, прилетевший вчера, вылетел пятью часами ранее, а первый утренний был запланирован на два часа после того, как появились эти странные звуки», – отметил очевидец.

Примерно через 20 минут после звуков работы реактивного двигателя в небе стало слышно звуки работы самолетных винтов, принадлежащие, по некоторым предположениям горожан, борту военно-транспортной авиации.

Вскоре воздух наполнился низкочастотным жужжанием и вибрациями, от которой срабатывали сигнализации у автомобилей.