Суббота, 25 марта, 2023
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Волгоградцам пообещали резкое ухудшение погоды

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Синоптики спрогнозировали резкое ухудшение погоды в начале новой рабочей недели в Волгограде, сообщило издание V1.RU.

В выходные в городе воздух прогреется до 20 градусов. Местами возможны порывы ветра до 14 метров в секунду без существенных осадков.

В понедельник по области пройдут грозы, а до Волгограда дойдут ветра.

«Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов тепла, днем от 10 до 15 градусов тепла, местами от 15 до 20 градусов тепла», — рассказали метеорологи.

В Волгограде ночью и утром кратковременный дождь. Днем без существенных осадков.

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