Пятница, 26 сентября, 2025
10.9 C
Рязань
Транспорт и дороги

Вокзалу Рязань-1 вернут исторический облик и обновят инфраструктуру

Алексей Самохин
Фото: t.me/telerzd

В ходе рабочей встречи губернатор Рязанской области Павел Малков и начальник Дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Роман Цуканов договорились о проведении масштабной реконструкции вокзала Рязань-1. Цель проекта — вернуть зданию его исторический облик, сделав его при этом современным и комфортным. Об этом сообщает телеграм-канал РЖД. 

Ремонтные работы на самом вокзале включают:

Восстановление фасада и полную замену кровли.

Замену всех инженерных сетей жизнеобеспечения здания.

Восстановление интерьеров внутренних помещений и создание нового функционального зонирования.

Обеспечение полной доступности для маломобильных пассажиров.

— В настоящее время завершаем подготовительные работы к проведению ремонта, планируем этапы строительных работ без перерыва в обслуживании пассажиров. К работам приступим в 2026 году, — говорится в сообщении.

Самые читаемые материалы

Новости России

Убитые в каждом доме, в плен не берём: сводка СВО на утро 26 сентября

По информации военных корреспондентов, бои за населённый пункт Заречное (Кировск) вышли на завершающую стадию.
Новости России

«Забирай своего бойца»: вынесен приговор мигрантам, убившим участника СВО

Мосгорсуд вынесен троим уроженцам Киргизии, избившим до смерти участника...
Новости России

Выяснились детали сожжения женщин заживо в Москве и Подмосковье

Полицейские и следователи в Москве и Подмосковье раскрыли два...
Интересное

Вы всё делали неправильно: учёная объяснила, почему срезать грибы — не вредно, а даже полезно

Выкручиваете грибы, чтобы «не повредить грибницу»? Перестаньте. Научный ответ, который изменит вашу тихую охоту навсегда.
Власть и политика

Мэр Рязани рассказал, когда в городе включат отопление

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов рассказал о готовности города к новому отопительному сезону. По его словам, теплоснабжающие организации уже готовы к работе.

Последние новости

Новости России

Полиция Краснодара проверит информацию о листовках с призывами выходить замуж за мусульман

Информация о распространении листовок появилась 25 сентября в одном из городских новостных каналов. Сообщается, что на буклете напечатан призыв к местным девушкам в возрасте 16–17 лет.
Новости России

Патриарх Кирилл назвал массовую миграцию угрозой русской идентичности

Он отметил, что, несмотря на многонациональный состав, именно русский народ определил культурную и духовную составляющую страны.
Новости России

Российская армия начала масштабное наступление в сторону Днепропетровской области

Эксперт заключил, что никакого тупика нет и боевые действия продолжатся, несмотря на погодные факторы.
Экология, природа, животные

Верблюд «Гордый» из рязанской экофермы снят с карантина после инцидента с ребёнком

Вакцинация от бешенства завершила процесс обеспечения здоровья верблюда и безопасности для окружающих.
Культура и события

Синяя птица, добрые песни и прощание с летом! Афиша мероприятий Рязани 27-28 сентября 

Рязань, готовься! Последние выходные сентября будут самыми музыкальным из всех возможных. Пока еще последнее тепло нас не покинуло, рассказываем, куда можно сходить всей семьей, чтобы повеселиться. 
Общество

Центр образования и развития личности: Профессию в Рязани можно получить быстро и выгодно 

Когда дело касается обучения посредством прохождения профессиональных курсов, любого заинтересованного в первую очередь волнуют две вещи – качество и доступность.
Погода

Небольшие дожди и до 13 градусов тепла ждут рязанцев в ближайшие выходные 

По данным Гидрометцентра, в Рязанской области на предстоящих выходных ожидается переменчивая погода с дождями.
Новости России

В Тверской области простятся с погибшим в зоне СВО Никитой Парменовым

Он погиб 21 декабря 2023 года в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики при выполнении служебного долга.