Вокзалу Рязань-1 вернут исторический облик и обновят инфраструктуру

В ходе рабочей встречи губернатор Рязанской области Павел Малков и начальник Дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Роман Цуканов договорились о проведении масштабной реконструкции вокзала Рязань-1. Цель проекта — вернуть зданию его исторический облик, сделав его при этом современным и комфортным. Об этом сообщает телеграм-канал РЖД.

Ремонтные работы на самом вокзале включают:

Восстановление фасада и полную замену кровли.

Замену всех инженерных сетей жизнеобеспечения здания.

Восстановление интерьеров внутренних помещений и создание нового функционального зонирования.

Обеспечение полной доступности для маломобильных пассажиров.

— В настоящее время завершаем подготовительные работы к проведению ремонта, планируем этапы строительных работ без перерыва в обслуживании пассажиров. К работам приступим в 2026 году, — говорится в сообщении.