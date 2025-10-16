Четверг, 16 октября, 2025
Войны не закончатся в 2026 году: шаманка Кажетта предрекла миру ещё много лет хаоса

Валерия Мединская
Изображение сгенерировано AI

Известная шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, сколько ещё времени мир будет пребывать в борьбе и противостояниях. О том, сколько продлится непростой период на Земле, она рассказала в интервью каналу Тотальный дзен.

По словам провидицы, хаос будет царить вплоть до 2060 года. Предсказывает она, несмотря на мирные соглашения, новое обострение на Ближнем Востоке. Кажетта уверена, что под сильным огнём окажется Иран. Его «будут бить» четыре раза.

Повсеместные войны и вооружённые конфликты, по мнению Ахметжановой, связаны с тем, что на Земле проснулся злой дух:

— Такие духи питаются душами молодых людей, детей. Есть, согласно шаманизму, бог страдания и бог любви. Сейчас набрал силу бог страдания. А любовь сейчас хоть и ходит среди людей, не такая она большая, как страдание, — говорит Кажетта.

