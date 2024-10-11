Военный университет в Москве объявил о начале подбора кандидатов для обучения

Военный университет имени князя Александра Невского» Минобороны России (г. Москва) объявляет о начале подбора кандидатов на поступление для обучения на прокурорско-следственном факультете по специальности «правовое обеспечение национальной безопасности» (военной специальности «следственная работа»).

О порядке, сроках предварительного отбора и особенностях приема в Военный университет желающие могут ознакомиться на официальном сайте образовательного учреждения: www.vumo.mil.ru, либо получить интересующую информацию по телефону «горячей линии»: 8-915-134-15-30, а также обратившись в ближайший военный комиссариат.

Кроме этого, посетить университет можно лично, при проведении «дней открытых дверей» – в последнюю субботу каждого месяца (г. Москва, ул. Б. Садовая, 14).