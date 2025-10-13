Понедельник, 13 октября, 2025
Военный священник рассказал, как СВО меняет мировоззрение украинцев

Алексей Самохин
Русским и украинцам важно не возненавидеть друг друга и пережить разделение, которое началось в 90-е годы. Сейчас на Украине люди в плену у преступного режима и его пропаганды, многие до сих пор не избавились от «глупой, лживой американо-европейской мечты». Впрочем, война постепенно меняет их мировоззрение. Об этом в интервью РИА Новости рассказал военный священник, кавалер ордена Мужества, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий (Гусев).

Ранее президент России Владимир Путин наградил иеромонаха Гурия орденом Мужества. Отец Гурий пояснил РИА Новости, что получил эту награду за помощь подразделению морской пехоты РФ в боевой обстановке. В частности, «за духовную поддержку и выполнение других задач, которые допустимы для священника». Он «как священник принимал непосредственное участие в отражении контрнаступления ВСУ» летом 2023 года на Запорожском фронте у поселка Работино.

«Противник дерется хорошо, потому что мы братские народы — из одного «мяса», буквально одним миром мазаны. Самое важное в такой тяжелой ситуации — и им, и нам — не озлобляться, не возненавидеть друг друга. Нам надо пережить эту общую беду, которая случилась с нами — я не про СВО, а про разделение, которое началось ещё в далеких 90-х, после развала СССР», — заявил РИА Новости иеромонах Гурий.

Он подчеркнул, что Россия не сражается с украинским народом.

«Нас всех в это втянул Запад — а им все равно, что происходит с украинцами, им выгодно в конечном счете, что русские по духу и вере люди убивают таких же русских. Это просто программа по разделению и уничтожению нашего большого, единого народа, а также исторически единого государства. И одуматься в этой ситуации, прежде всего, конечно, должны сами украинцы. На Украине люди в плену у преступного режима, его действий, идеологии, пропаганды. И, вероятно, многие там до сих пор не переболели этой глупой, лживой американо-европейской мечтой, пришедшей из 90-х годов», — считает священник.

Вместе с тем он выразил мнение, что война постепенно меняет мировоззрение украинцев.

«И я надеюсь, что победит здравый смысл и дипломатия, потому что мир и жизнь — высшая ценность. Но я также уверен, потому что видел это сам: если придется, мы будем драться, воевать столько, сколько необходимо. И для этого у нас есть все средства. Верховный главнокомандующий все делает правильно. Мы должны остановить зло, которое в мире творится, — сделать это честно, по-настоящему, как это положено русскому человеку, как это и было всегда в истории», — добавил собеседник агентства.

Иеромонах Гурий провел параллель с историей:

«Когда-то преподобный Сергий Радонежский благословил русских подняться, объединиться и встать на защиту своего Отечества. Как сказал Лев Гумилев, на Куликово поле пришли москвичи, владимирцы и так далее, а вернулись — русские. Это была точка возрождения русского народа. А сейчас Запад его пытается снова поделить на части. Но этого не должно произойти».

Священник процитировал патриарха Московского и всея Руси Кирилла:

«Хорошо сказал однажды святейший патриарх: покуда наше единство будет безупречным, мы будем обладать силой. Полностью поддерживаю эту мысль: мы непобедимы, когда едины. Так было и будет».

