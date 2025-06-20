Военный эксперт Живов: ракеты Ирана могут пробивать «Железный купол»

Иран за последние годы значительно продвинулся в развитии ракетных технологий, и это уже проявилось в ходе конфликта с Израилем. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил военный аналитик Алексей Живов.

По его словам, Тегеран долгое время держал свою ракетную программу в строгом секрете, поэтому сегодня никто точно не может сказать, каким именно вооружением располагает страна. Однако уже сейчас можно утверждать: Иран обладает ракетами, способными преодолевать израильскую систему ПВО «Железный купол», которая считается одной из лучших в мире.

«Факт того, что израильская ПВО не смогла отразить все удары, говорит о высоком уровне иранских разработок. Это уже не те самодельные ракеты из начала 2000-х», — отметил Живов.

Эксперт подчеркнул, что иранские баллистические ракеты способны наносить существенный урон объектам на территории Израиля, но речь не идёт о сравнимой с тактическим ядерным оружием разрушительной силе.

«Даже самая мощная неядерная бомба в мире — американская MOAB — уступает по эффекту ядерному заряду на 10 килотонн. Такой заряд способен уничтожить всё в радиусе двух километров», — отметил аналитик.

По информации Живова, в последние недели Иран успешно применил новую двухступенчатую баллистическую ракету, которая может быть серийной разработкой. Несмотря на удары Израиля по объектам военной инфраструктуры, Тегеран сохраняет возможность наносить ответные удары и попадать по целям.