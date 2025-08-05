Вооружённые силы Украины могут предпринять попытку вторжения на территорию Брянской области 8 августа. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в интервью NEWS.ru.

По его словам, выбор даты связан с истечением ультиматума президента США Дональда Трампа о необходимости заключения перемирия между Москвой и Киевом.

«Предположу, что ВСУ попытаются вторгнуться на территорию России, в том числе в Брянскую область, 8 августа, когда истечет ультиматум Трампа. Местность там сложная — леса, болота, всё нужно разминировать. Если они решатся, это будет самоубийство. Потери Украины будут огромные — это станет еще одним гвоздём в крышку гроба», — заявил эксперт.

Дандыкин отметил, что Вооружённые силы России уже наносят превентивные удары по потенциальным направлениям атаки. Обстановка в приграничных районах, по его словам, находится под контролем российской разведки, спецслужб и беспилотных летательных аппаратов.

Военный эксперт также добавил, что несмотря на продолжающееся сопротивление украинской армии на линии фронта, растёт число дезертиров. Отчаянное положение может толкнуть Киев на рискованные и необдуманные действия.

«Инициатива на всех участках линии боевого соприкосновения сейчас принадлежит России», — подчеркнул Дандыкин.