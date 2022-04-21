Военный эксперт рассказал о первых результатах новой фазы спецоперации РФ

Мариуполь в эти дни стал второстепенным направлением, судьба оставшихся там представителей украинских радикалов решена. Теперь внимание сосредоточено на самой крупной группировке националистов, рассказал «Известиям» в четверг, 21 апреля, военный эксперт Владислав Шурыгин.
Шурыгин отметил, что уже видны первые результаты второго этапа. Линия фронта, которая была статична около месяца, начала заметно меняться. Удалось установить контроль над важным городом Кременная в Луганской Народной Республик. Ударами артиллерии и высокоточных ракет сломлено сопротивление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Попасной. Южнее Изюма продвигается наступление в сторону Славянска.
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