Вооружённые силы Украины, атакуя Севастополь, стремятся перегрузить российскую систему противовоздушной обороны, как заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он не согласен с мнением о том, что противник обстрелял город с целью последующего удара по Крымскому мосту.

«Севастополь и Крым одинаково ненавистны ВСУ. Возможно, Севастополь даже больше, ведь именно он был главным двигателем Крымской весны и всего сопротивления. Поэтому очевидно, что удары наносились целенаправленно и в определённую дату», — сказал эксперт.

По мнению Дандыкина, СБУ, ВСУ и другие организации, участвующие в атаках, следует признать террористическими, поскольку они не отличаются от ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он также отметил, что ВСУ массово используют дроны для атак на территории России, включая Брянскую область, где только сегодня ночью было уничтожено около 30 БПЛА.

«Это сигнал того, что они пытаются перегрузить нашу противовоздушную оборону и снова использовать натовские ракеты, в том числе и на старые наши регионы. Поэтому необходимо купировать эти угрозы и думать над ответом. Я считаю, что после ракетной атаки на Севастополь ответ должен быть жёстким», — заключил эксперт.