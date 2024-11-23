Военный эксперт, капитан I ранга в отставке Владимир Гундаров подробно описал NEWS.ru принцип работы новейшей российской ракеты «Орешник».

На опубликованном видео удара по объектам врага заметны яркие вспышки в облаках, после которых на землю падают светящиеся объекты. Так происходит разделение боевой части ракеты. Элементы боеголовки отделяются один за другим и поражают цели.

Перед этим ракета выводится на орбитальную орбиту и разгоняется до 11 махов. Затем направляется к земле. Во время прохода через атмосферу образуется кокон плазмы, который служит дополнительной защитой от средств ПВО.

— Совершено очевидно, что, преодолевая земную атмосферу, блок теряет скорость, но все равно остается неуязвим для зенитных ракет, — отметил Гундаров.

Краткая справка о ракете «Орешник»

Общие сведения

Ракета «Орешник» — это новая российская баллистическая ракета средней дальности, впервые примененная в боевых условиях 21 ноября 2024 года. Удар был нанесен по Южмашу в Днепре, Украина, в ответ на атаки украинских сил с использованием западного оружия, включая ракеты ATACMS и Storm Shadow.

Известные технические характеристики

— Скорость: около 10 Махов (2,5-3 километра в секунду)

— Дальность: от 2,5 до 5,5 тысяч километров

— Боевая нагрузка: может нести от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый

— Тип: твердотопливная ракета с разделяющейся головной частью индивидуального наведения.

Разработка и применение

Ракета «Орешник» была разработана в условиях секретности и, по словам президента России Владимира Путина, не является модернизацией старых систем, а представляет собой результат новых разработок. Путин также отметил, что на сегодняшний день не существует средств противодействия этому оружию, что делает его «неуязвимым» для современных систем противовоздушной обороны