Военный эксперт оценил вероятность атаки ВСУ на Донецк через Белгород

Сценарий атаки ВСУ на Донецк через Белгород маловероятен, заявил порталу NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, российские пограничники не позволили бы противнику зайти в тыл группировке в Донбассе.

«Сил нанести России какое-либо поражение на ее территории Украина неспособна просто физически», – подчеркнул Матвийчук.

Эксперт допустил, что Киев может заслать несколько диверсионных групп для террористических действий. При этом Вооруженные силы России не позволят диверсантам прорваться, добавил собеседник.