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Суббота, 15 апреля, 2023
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Военный эксперт оценил вероятность атаки ВСУ на Донецк через Белгород

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Сценарий атаки ВСУ на Донецк через Белгород маловероятен, заявил порталу NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, российские пограничники не позволили бы противнику зайти в тыл группировке в Донбассе.

«Сил нанести России какое-либо поражение на ее территории Украина неспособна просто физически», – подчеркнул Матвийчук.

Эксперт допустил, что Киев может заслать несколько диверсионных групп для террористических действий. При этом Вооруженные силы России не позволят диверсантам прорваться, добавил собеседник.

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