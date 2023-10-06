Военный эксперт объяснил, зачем в начале СВО захватывали Гостомель

Владимир Трухан, полковник запаса Центрального аппарата Министерства обороны России в эфире радио «Комсомольская правда» объяснил некоторые моменты специальной военной операции. Не знающие люди считают, что российские войска допустили ошибки, Трухан уверен в обратном.

В частности, он рассказал, зачем на самом деле захватывался Гостомель. По его мнению, основная задача была разгромить базировавшуюся там 4-ю бригаду оперативного назначения ВСУ, одну из самых боеспособных.

— Дать им по голове, исключить ее дальнейшее использование. Что и было сделано. Нужно было захватить, что надо, и уйти оттуда. Никто там не собирался стоять насмерть, — уверен полковник.

Похожая ситуация с островом Змеиный, контроль над которым был нужен, «пока шло другое разворачивание». Затем приняли решение покинуть остров, который для ведения военных действий особо не нужен.

Также Трухан ответил на вопрос, почему в начале СВО не стали брать Киев.

— 3000 человек вам Киев возьмут, что ли? За это даже в компьютерной игрушке интернет отключают, — заявил эксперт.