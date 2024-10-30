Среда, 30 октября, 2024
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Военный эксперт объяснил неожиданные цели «курской операции» ВСУ

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Алексей Самохин
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Военный эксперт, бывший спецназовец Александр Арутюнов озвучил неожиданную версию, объясняющую, почему президент Украины Владимир Зеленский продолжает операцию в Курской области несмотря на значительные потери среди военных и техники. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По словам Арутюнова, который часто бывает в регионе, Зеленский может сознательно направлять на фронт всё большее количество войск и западной техники, чтобы объяснить необходимость будущего перемирия, которое будет невыгодно для Украины.

Арутюнов отметил, что бои остаются ожесточёнными: ВСУ активно используют новейшие образцы техники, включая танки «Абрамс» и «Леопард», боевые машины «Брэдли» и CV-90. При этом, по мнению эксперта, противник прекрасно осознаёт невозможностью добиться успеха в этом направлении.

В эфире программы «333» эксперт добавил, что версия намеренного ослабления армии перед перемирием имеет под собой определённые основания. Он предположил, что политическое руководство Украины может стремиться обескровить армию и военный арсенал, чтобы обосновать необходимость заключения мира на невыгодных для себя условиях, списав это на недостаток помощи со стороны западных союзников.

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