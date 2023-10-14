Военный эксперт объяснил, когда сдадутся бойцы ВСУ в Авдеевке

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, бойцы ВСУ в Авдеевке сдадутся, когда российские войска полностью окружат город. Об этом эксперт заявил NEWS.ru.

Авдеевка представляет собой укреплённый район, который готовили к боевым действиям 8 лет.

— Бои в городе лучше не начинать, учитывая опыт Соледара, Мариуполя, Артемовска, — отметил Дандыкин.

По его словам, есть ещё немало городов, которые предстоит освобождать — Константиновка, Краматорск, Славянск, Херсон, Запорожье.

По мнению эксперта, ВСУ пытаются сдержать натиск российских войск, перебрасывая резервы с других направлений. В частности, от Артёмовска. Действия ВСУ в зоне СВО превратились в разорванный «тришкин кафтан».