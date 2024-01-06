Военный эксперт назвал главный признак готовящихся ударов по Крыму

Верным признаком готовящихся ударов по Крыму является активизация разведывательных полетов НАТО вблизи российских южных границ, над Черным морем. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, пишет «Московский комсомолец».
С начала года ВСУ провели несколько атак на полуостров, используя ракеты и беспилотники.
По словам Шурыгина, США и НАТО фактически являются организаторами налётов, предоставляя разведывательную информацию.
Кроме полётов самолётов о подготовке атаки говорит скопление спутников над регионом РФ.
По словам Шурыгина, схема атак повторяется несколько месяцев. Сначала ведётся разведка с помощью спутников, дронов, авиации, затем наносятся удары, отвлекающие российскую ПВО, после в ход идут воздушные и морские дроны.
Именно так были построены атаки на Крымский мост, по Феодосии. Удар по Белгороду, в ходе которого прорвались ракеты, тоже был «второй волной», считает эксперт.