Верным признаком готовящихся ударов по Крыму является активизация разведывательных полетов НАТО вблизи российских южных границ, над Черным морем. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, пишет «Московский комсомолец».

С начала года ВСУ провели несколько атак на полуостров, используя ракеты и беспилотники.

По словам Шурыгина, США и НАТО фактически являются организаторами налётов, предоставляя разведывательную информацию.

— Но это же, — отметил эксперт, — стало и главным их демаскирующим признаком.

Кроме полётов самолётов о подготовке атаки говорит скопление спутников над регионом РФ.

По словам Шурыгина, схема атак повторяется несколько месяцев. Сначала ведётся разведка с помощью спутников, дронов, авиации, затем наносятся удары, отвлекающие российскую ПВО, после в ход идут воздушные и морские дроны.

Именно так были построены атаки на Крымский мост, по Феодосии. Удар по Белгороду, в ходе которого прорвались ракеты, тоже был «второй волной», считает эксперт.