Украина явно демонстрирует, что не собирается соблюдать мораторий на атаки энергетической инфраструктуры, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью изданию «Абзац». По его мнению, если президент США Дональд Трамп не заставит Киев отказаться от подобных действий, то Россия возобновит удары по энергетическим объектам Украины.

«Я не ожидаю, что Украина будет соблюдать мораторий на удары по энергообъектам. Киевский режим, при поддержке ЕС и Британии, делает всё, чтобы обострить боевые действия и сорвать начавшиеся мирные переговоры. Их цель — не дать США урегулировать конфликт на взаимовыгодных условиях с учетом интересов России», — заявил Кнутов.

По его мнению, украинские власти продолжат устраивать провокации и наносить удары по критически важным объектам на территории России.

«Трамп может повлиять на Киев, прекратив передачу разведывательной информации и поставки вооружений. Это уже происходило ранее, и киевский режим реагировал на такие шаги крайне болезненно. Однако нет уверенности, что США вновь используют этот инструмент давления», — отметил эксперт. Реклама

Если атаки ВСУ продолжатся, Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре Украины, считает Кнутов. Москва намерена донести свою позицию до Вашингтона через дипломатические каналы.