Россия может освободить Купянск и Волчанск в Харьковской области до конца этого года. Такое мнение выразил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он также считает, что на Сумском направлении российская армия займёт Юнаковку и приблизится к Сумам.

По словам Кнутова, освобождение Купянска позволит российским войскам двигаться в сторону Харькова с востока на запад. Эксперт прогнозирует, что армия РФ также подойдёт к Славянско-Краматорской агломерации с северо-востока.

Что касается Сумского направления, то, по мнению Кнутова, российская армия возьмёт Юнаковку и подойдёт к Сумам на расстояние 10–15 километров. Дальнейшее продвижение здесь пока не планируется, так как основные ресурсы будут направлены на завершение освобождения ДНР.

Кнутов считает, что к концу года будут взяты в кольцо Покровско-Мирноградская и Славянско-Краматорская агломерации. Он называет Славянск и Краматорск «самой главной и крепкой агломерацией», на которую делает ставку Запад. Вероятность того, что эти города будут окружены с трёх сторон, очень высока.

Кроме того, военный эксперт выразил уверенность, что российская армия освободит Константиновку, что откроет путь на юг. В Запорожской области, по его мнению, войска РФ выйдут к Орехову.