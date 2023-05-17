Военный эксперт Казаков оценил, решится ли Украина наступать на Белгород

Бывший советник главы ДНР, военный эксперт Александр Казаков оценил в эфире «Царьграда», решится ли Украина наступать на Белгород.

По его мнению, ВСУ не пойдут на такие действия, поскольку российские военные сразу наносят удар по скоплению техники, боеприпасов и личного состава противника.

«Тем самым мы не даем ВСУ возможности сконцентрироваться, чтобы перейти в атаку на Белгородскую и Брянскую области», – пояснил Казаков.

Специалист призвал следить за официальными сводками о ходе спецоперации, которые ежедневно публикует Минобороны.