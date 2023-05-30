Вторник, 30 мая, 2023
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Военный эксперт Дандыкин рассказал о значении ударов по украинским аэродромам

7info
Фото: Минобороны РФ

Российские войска нанесли удар по украинским аэродромам, чтобы уничтожить оставшиеся у противника самолёты, рассказал  «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

По словам специалиста, цель ударов – уничтожение техники, которая может использовать крылатые ракеты поставленные Британией. Кроме того, у аэродрома  Жуляны находился зенитный комплекс Patriot. Он также стал одной из целей ударов, нанесённых ВС РФ ночью 29 мая.

Дандыкин предполагает, что удары будут продолжены, так как российские войска думают о наступлении.


Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: 

Воздушные тревоги: ВКС России нанесли удар по украинским аэродромам

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