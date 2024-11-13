Военный эксперт, капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru обсудил сценарии, связанные с дамбами в зоне боевых действий. По его словам, Россия теоретически могла бы затопить Киев, разрушив дамбу в окрестностях города. Однако, как отметил Дандыкин, власти РФ не станут прибегать к таким действиям, чтобы не уподобляться, как он выразился, «украинскому руководству».

«По сути, мы могли бы уничтожить дамбу выше Киева, что привело бы к затоплению значительной части города. Но мы не отмороженные, как украинские власти, которые, как видно, не особо заботятся о безопасности собственного населения», — заявил Дандыкин.

Он также прокомментировал сообщения о том, что ВСУ могут нанести удар по плотине в городе Васильевка Запорожской области в попытках остановить наступление ВС РФ. По мнению Дандыкина, Украина может пойти на этот шаг. Он выразил уверенность, что подобные действия могут навредить мирным жителям, что, по его словам, не останавливает украинское руководство.