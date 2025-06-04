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Новости России

Военный блогер Рыбарь сообщил о плане «Большой Прометей» против Украины

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У Москвы есть план «Большой Прометей» в ответ на воскресные атаки Киева в нескольких российских регионах, сообщил военный блогер Михаил Звинчук в телеграм-канале «Рыбарь».

По его слова, Россия имеет разные варианты, включая удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины или же «Орешником».

«Стоит обратить внимание на давно предложенные комплексные меры, например, на план «Большой Прометей», — написал Звинчук.

На днях блогер приводил подробности этого плана. Так, речь идет о полной изоляции и отключении Киева как центра управления ВСУ и финансовыми ресурсами страны.

Звинчук пояснил, что для этого Вооруженным силам России не придется использовать ядерный потенциал и взвинчивать градус эскалации конфликта.

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