Военный блогер Рыбарь сообщил о плане «Большой Прометей» против Украины

У Москвы есть план «Большой Прометей» в ответ на воскресные атаки Киева в нескольких российских регионах, сообщил военный блогер Михаил Звинчук в телеграм-канале «Рыбарь».
По его слова, Россия имеет разные варианты, включая удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины или же «Орешником».
На днях блогер приводил подробности этого плана. Так, речь идет о полной изоляции и отключении Киева как центра управления ВСУ и финансовыми ресурсами страны.
Звинчук пояснил, что для этого Вооруженным силам России не придется использовать ядерный потенциал и взвинчивать градус эскалации конфликта.
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