Военную колону засняли в Рыбновском районе

Пешков Николай Викторович - заместитель председателя Совета ветеранов Рязанской области, подполковник Воздушно-десантных войск: - Я полностью поддерживаю действия Президента Российской Федерации относительно ситуации, сложившейся с ЧВК «Вагнер».Считаю, что этот вопрос нужно решать мирным путем, не доводя до критической ситуации.
Костров Александр Николаевич- председатель правления Рязанской областной общественной организации инвалидов...
Жительница Воронежа сообщила порталу «МОЕ! Online» о сильном пожаре в районе нефтебазы.
Ролик появился в распоряжении издания и опубликован в группе в соцсети «ВКонтакте».
«Что-то ужасное. Я даже вижу огонь, сверху языки пламени», — отметила женщина.
Вскоре губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что сейчас спасатели тушат горящий резервуар с...
Патриарх Кирилл призвал одуматься россиян, взявших в руки оружие и готовых направить его против соотечественников, говорится на сайте РПЦ.
По его словам, любая попытка посеять рознь внутри страны – величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий.
«Перед лицом общей угрозы надлежит сохранять единомыслие, преодолевать обиды и личные амбиции», –...
Телеведущий Владимир Соловьев признался в соцсетях, что до живет до попытке военного мятежа в России.
«Когда ты смотришь на то, что происходит, то задумываешься, а что происходит. Корниловский мятеж? Марш Муссолини на Рим? А чем мы говорим?» – отметил журналист.
Телеведущий призвал сплотиться вокруг президента России Владимира Путина.
«Мы же...
Губернатор Антон Алиханов обратился в Telegram к уроженцам Калининградской области, которые состоят в рядах сторонников военного мятежа.
«Вы должны прекратить выполнять преступные указания вашего руководства и подчиниться приказам верховного главнокомандующего, сложить оружие и перейти в места своей постоянной дислокации», – отметил глава региона.
Он подчеркнул, что полностью поддерживает президента...
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал в Telegram не вселенскую катастрофу на фоне попытки военного мятежа.
«Раскол и предательство – путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы ее не допустим», – подчеркнул политик.
Он призвал россиян сплотиться вокруг президента Владимира Путина, чтобы одержать победу над теми, кто желает...
Информация о продвижении военных колонн в Воронежской области не соответствует действительности, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram.
По его словам, за подобные фейки предусмотрена ответственность.
«Уверен, что воронежцы не поддадутся на информационные провокации тех, кто заинтересован в дестабилизации ситуации в стране и регионе», – отметил Гусев.
Губернатор призвал доверять...
В воротах городского цирка в Ростове-на-Дону застрял танк, сообщил телеграм-канал SHOT, опубликовав кадры с места событий.
На них можно увидеть, что боевая машина находится в узком проходе и не может двинуться с места.
«Только маски наденьте», – слышен закадровый голос автора видео.
Утром президент Владимир Путин обратился к россиянам и...