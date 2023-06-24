Военную колону засняли в Рыбновском районе

Телеведущий Владимир Соловьев признался в соцсетях, что до живет до попытке военного мятежа в России. «Когда ты смотришь на то, что происходит, то задумываешься, а что происходит. Корниловский мятеж? Марш Муссолини на Рим? А чем мы говорим?» – отметил журналист. Телеведущий призвал сплотиться вокруг президента России Владимира Путина. «Мы же...