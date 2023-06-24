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Военную колону засняли в Рыбновском районе

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Днём 24 июня в Рыбновском районе под Рязанью засняли колонну с военными грузовиками. Видео публикуется в соцсетях.

В грузовиках находятся бойцы. Колонна направляются в сторону Москвы.

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