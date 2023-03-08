Военнослужащий из Рязанской области освобождён из плена ВСУ

Из украинского плена вернулся военнослужащий из Рязанской области. Об этом 8 марта сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина.
По словам Епихиной, обмен пленными с украинской стороной произведён 7 марта. Рязанец находится в России, получает необходимую помощь.
От имени рязанцев Наталья Епихина поблагодарила за помощь уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.
Москалькова сообщила, что было обменено 90 человек, хотя договорённость была достигнута об обмене 160 на 160.
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