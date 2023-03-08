Военнослужащий из Рязанской области освобождён из плена ВСУ

Из украинского плена вернулся военнослужащий из Рязанской области. Об этом 8 марта сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина.

По словам Епихиной, обмен пленными с украинской стороной произведён 7 марта. Рязанец находится в России, получает необходимую помощь.

От имени рязанцев Наталья Епихина поблагодарила за помощь уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

— Низкий поклон матерям, отцам, женам, всем родным и близким. Они не теряли крепости духа, верили и надеялись, ждали и поддерживали, — также написала Епихина.

Москалькова сообщила, что было обменено 90 человек, хотя договорённость была достигнута об обмене 160 на 160.

— Тем не менее очень важно, что переговорный процесс продолжается, мы боремся за каждого нашего парня, — написала омбудсмен ВКонтакте.