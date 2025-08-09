Военно-исторический фестиваль «Битва на Воже» проходит в Рязанской области

В селе Глебово Рыбновского района 9 августа проходит XXII военно-исторический фестиваль «Битва на Воже» (6+). Гостем фестиваля стала группа «Балаган Лимитед».

Для посетителей фестиваля до 16:00 будут работать мастер-классы по изготовлению русских народных бус, куколки-хороводницы, куклы-оберега, росписи брелков «Деревянная матрешка», вязанию крючком и множество других.

Гости могут принять участие в русских народных забавах, поиграть в средневековые настольные игры, лото, собрать археологические пазлы. Предлагается попробовать написать металлическим писалом по вощеной дощечке.

Сотрудники музеев проводят мастер-классы «Украшение на шею в технике ткачество», «Плетение фенечек в старинной технике «дерганье», «Резьба по дереву», «Домашний оберег «Рыбка», «Солнцеворот». Посетители могут расписать имбирные пряники и попробовать изготовить свечи. Площадки будут работать до 19:00.

РИАМЗ представляет выставки археологических находок из раскопа Глебова, древнерусского оружия, предлагает экскурсии на раскоп.

Центр исторического туризма «Лики прошлого» проводит театрализованный познавательный квест «Перед битвой».

Работают средневековая ярмарка, деревня реконструкторов, историческое фотоателье. Для посетителей фестиваля проходят показательные выступления по олимпийским видам конного спорта. Конники и пешие показали эпизоды боя, рассказали на примере о принципах обороны, напомнили об исторических событиях, предшествовавших битве на Воже, воссоздали эпизод сражения.

Интерактивный музей сказок «Забава» продемонстрировали сказ «О первом нашествии татаро-монгольского ига на Рязанскую землю» и «Об Авдотье Рязаночке». Рязанский музыкальный театр покажет отрывок спектакля-символа-оперы «Александр Невский».

