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Скриншот видео «Известия»
Новости Рязани и области

Военная техника движется в центр Москвы для участия в параде Победы

Алексей Самохин

Рано утром 9 мая военная техника начала движение в центр Москвы для участия в Параде Победы, сообщают «Известия».

Экипажи боевых машин доложили о готовности, дана команда «На старт!».

Журналистам, освещающим мероприятия, выдали шлемофоны.

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По словам корреспондента Романа Польшакова, в этом году на Параде будет в 3 раза больше военной техники, чем в прошлом году. Некоторые образы техники примут участие в Параде впервые.

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