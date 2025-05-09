Военная техника движется в центр Москвы для участия в параде Победы

Рано утром 9 мая военная техника начала движение в центр Москвы для участия в Параде Победы, сообщают «Известия».
Экипажи боевых машин доложили о готовности, дана команда «На старт!».
Журналистам, освещающим мероприятия, выдали шлемофоны.
По словам корреспондента Романа Польшакова, в этом году на Параде будет в 3 раза больше военной техники, чем в прошлом году. Некоторые образы техники примут участие в Параде впервые.
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