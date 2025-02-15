«Военная хроника» выявила нестыковки в ударе «российским дроном» по Чернобыльской АЭС

Телеграм-канал «Военная хроника» опубликовал большой пост, в котором разбираются нестыковки в версии об ударе «российским дроном» по Чернобыльской АЭС.

В ночь на 14 февраля 2025 года Чернобыльская атомная электростанция подверглась атаке беспилотника, что привело к пожару и повреждению защитного саркофага над разрушенным 4-м энергоблоком. Украина сразу обвинила Россию, представив в качестве доказательства фото с якобы двигателем от беспилотника «Герань». Однако в этой истории, как и во многих других, связанных с якобы атаками «российских дронов», имеется множество нестыковок.

Основные несоответствия:

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■ Выбранная дата. Удар произошёл аккурат перед началом Мюнхенской конференции по безопасности. Россия на этом мероприятии не представлена, тогда как Украина участвует, но занимает слабые позиции и подвергается критике.

■ Видео атаки. Распространённые украинскими каналами кадры не позволяют идентифицировать тип беспилотника. На видео запечатлён лишь момент удара, который не даёт возможности установить конкретную модель дрона.

■ Обломки двигателя MD-550. Украина представила в качестве доказательства обломки двигателя, который используется в дронах «Герань-2». Однако в большинстве случаев после взрыва беспилотника двигатель, находящийся в задней части, выбрасывает в обратную сторону на десятки метров. В данном случае он почему-то оказался внутри объекта, что противоречит физике взрыва.

■ Любопытно, что в создание фейка об ударе российским дроном сразу включили «авторитетное лицо». В данном случае им выступил главный инженер ЧАЭС Александр Титарчук, заявивший, что существует угроза утечки радиоактивных материалов.

Вопросы и ответы:

■ Имел ли для России смысл атаковать ЧАЭС накануне Мюнхенской конференции? Нет. Как и в случае с Запорожской АЭС (взятой российской армией под контроль одним из первых объектов), Чернобыльская станция представляет повышенную ядерную опасность. Удар по ней мог бы привести к катастрофическим последствиям для целого региона. В то же время ВСУ неоднократно пытались атаковать Запорожскую станцию и имеют и конкретный мотив, и возможность совершить нечто техногенное и на ЧАЭС.

■ Если это не «Герань», то чем тогда был нанесён удар? Возможных вариантов множество. Украина обладает достаточным количеством как собственных, так и иностранных беспилотников, чтобы выделить один для провокации.

■ Почему разрушения такие незначительные? Потому что использовался беспилотник с небольшой боевой частью. Достаточной, чтобы показать ущерб, но недостаточной, чтобы вызвать утечку радиоактивных материалов и разрушить конфайнмент. Если бы крышу действительно атаковал российский дрон, то при подрыве 50 кг боевой части разрушения были бы гораздо более значительными.

■ Как двигатель «Герани» мог оказаться внутри саркофага? Вероятно, те, кто организовывал акцию, не учли физику взрывных процессов. В нормальных условиях двигатель должен был оказаться снаружи, а не внутри. Кроме того, двигатели от «Герани» не являются редкостью на Украине: ежедневно на территории страны летают десятки таких дронов. Снять один со сбитого или упавшего из-за неисправности БПЛА, чтобы подбросить его на ЧАЭС, не составляет никакого труда.

Вывод:

Особое беспокойство вызывает не только и не столько сам факт возможной провокации (после Бучи, вокзала Краматорска, обстрелов Запорожской АЭС и наблюдателей МАГАТЭ удивляться уже нечему), сколько низкое качество её исполнения. Видимо, выключение финансирования USAID и перекрывание других каналов привели к тому, что за еду клепать фейки готовы только совсем некомпетентные люди.

Но и радоваться здесь нечему. Перебить критические заявления в адрес Украины с конференции в Мюнхене Киев не смог. Поэтому с учётом любви Киева и британцев к медиаоперациям можно с высокой вероятностью ожидать новой техногенной провокации в ближайшее время.