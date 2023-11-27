Понедельник, 27 ноября, 2023
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«Военная хроника» рассказала, какие силы ВСУ стянули для обороны Авдеевки

7info
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Телеграм-канал «Военная хроника» подготовил обзор: какие силы ВСУ стянули для обороны Авдеевки.

По данным автора сообщения, украинцы продолжают перебрасывать подразделения из-за продвижения российских сил. Эксперт считает, что ситуация пока далека от артёмовской (бахмутской) мясорубки, но сил с украинской стороны постепенно скапливается всё больше.

Продвижение российской армии к основным высотам в сторону Очеретино и Новобахмутовки (10 км к северо-западу от Авдеевки), а также активность возле авдеевского коксохима и южных подступов заставляет ВСУ перебрасывать в район дополнительные силы.

Какие подразделения ВСУ в данный момент находятся в Авдеевке и рядом с ней в данный момент:

110-я ОМБр

142-я ОПБр

53-я ОМБр

23-я ОМБр

31-я ОМБр

47-я ОМБр

2-я ОБр НГУ («Галицкая»)

Отдельная президентская бригада

58-я ОМПБр

109-я бригада ТрО

129-я бригада ТрО

116-я бригада ТрО

74-й ОРБ

70-й ОСБ

ОШБ «Скала»

3-й ЗБат «Волынь»

4-й ППСПОП

Ragor Group (24-я ОМБр)

Falcons Team (ЦСО СБУ)

Flying Skull

Khorne Group

Alkor

Solovey Drone Group

148-я ОАБр

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