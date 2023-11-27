«Военная хроника» рассказала, какие силы ВСУ стянули для обороны Авдеевки

Телеграм-канал «Военная хроника» подготовил обзор: какие силы ВСУ стянули для обороны Авдеевки.
По данным автора сообщения, украинцы продолжают перебрасывать подразделения из-за продвижения российских сил. Эксперт считает, что ситуация пока далека от артёмовской (бахмутской) мясорубки, но сил с украинской стороны постепенно скапливается всё больше.
Продвижение российской армии к основным высотам в сторону Очеретино и Новобахмутовки (10 км к северо-западу от Авдеевки), а также активность возле авдеевского коксохима и южных подступов заставляет ВСУ перебрасывать в район дополнительные силы.
Какие подразделения ВСУ в данный момент находятся в Авдеевке и рядом с ней в данный момент:
110-я ОМБр
142-я ОПБр
53-я ОМБр
23-я ОМБр
31-я ОМБр
47-я ОМБр
2-я ОБр НГУ («Галицкая»)
Отдельная президентская бригада
58-я ОМПБр
109-я бригада ТрО
129-я бригада ТрО
116-я бригада ТрО
74-й ОРБ
70-й ОСБ
ОШБ «Скала»
3-й ЗБат «Волынь»
4-й ППСПОП
Ragor Group (24-я ОМБр)
Falcons Team (ЦСО СБУ)
Flying Skull
Khorne Group
Alkor
Solovey Drone Group
148-я ОАБр