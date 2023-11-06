Понедельник, 6 ноября, 2023
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«Военная хроника» прокомментировала остановку наступления ВСУ в Запорожье

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Фото: Минобороны РФ

Телегра-канал «Военная хроника» дал комментарий по поводу остановки наступления ВСУ в Запорожье.

«По поводу остановки наступления ВСУ в Запорожье нужно понимать следующее.

Во-первых, речь идёт о том, что силы, собранные ВСУ для контрнаступления, практически выдохлись. Последние 3-4 недели ВСУ идут на штурмы пехотой без бронетехники. В результате получаются „мясные штурмы“, которые не позволяют добиться серьёзного успеха.

Во-вторых, сейчас атаки ВСУ уже не являются прорывами — попытки ударов в самом благоприятном для ВСУ случае превращаются в бои за конкретную лесопосадку. Даже если им удаётся продвинуться, то через некоторое время следует контратака ВС РФ и позицию отбивают обратно.

В-третьих, это не значит, что боёв на Запорожском направлении нет. Активность артиллерии, контрбатарейная борьба и работа разведки не прерываются ни на минуту. Для войск текущая ситуация — это всё ещё ежедневные бои, но с гораздо меньшей активностью и интенсивностью.

Обстановка на Запорожском фронте практически идентична тому, что происходит на Времевском выступе. Инициатива перешла к ВС РФ, и продвижение в одной посадке для ВСУ заканчивается потерей штурмовых подразделений и дальнейшим продвижением ВС РФ на три посадки вперёд, что обессмысливает боевые действия украинской стороны.

Предложить войскам альтернативный и, что не менее важно, адекватный план действий командование ВСУ в данный момент не может. Доступные ресурсы практически исчерпаны, а каждое следующее пополнение личного состава имеет в разы меньше мотивации, хуже подготовлено и сдаётся в плен чаще, чем предыдущая волна мобилизованных».

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