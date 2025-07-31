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Новости мира

«Военная хроника» после ночного удара по Киеву сделала важный вывод о проблемах ВСУ

Алексей Самохин
ChatGPT Image

Телеграм-канал «Военная хроника» проанализировал опубликованное зарубежными источниками видео, на котором запечатлена серия ночных взрывов в Киеве. Автор поста отмечает, что на записи не слышно характерных звуков работы американских ЗРК Patriot. 

— Это открывает два ключевых вопроса: где реально развёрнуты американские ЗРК и чем ещё ВСУ прикрывают столицу, — говорится в сообщении. 

Автор текста напоминает, что зенитные ракетные комплексы — штучный товар, заменить который при уничтожении очень сложно, а иногда и невозможно. Предположительно, произошли такие события, из-за которых работа «Патриотов» в Киеве если не невозможна, то затруднена. 

Ещё одна возможная причина, по которой молчат «Патриоты», — дефицит боекомплекта. 

— По известным данным, в Киеве может стоять более двух батарей. Возможно, где-то четыре. А вот есть ли к ним достаточное количество ракет — это вопрос, — говорится в сообщении. 

В распоряжении ВСУ пока есть советские С-300ПТ/ПС и какое-то количество старых «Буков», а также западные NASAMS, IRIS-T и «ФранкенSAM» — гибриды старых советских пусковых и натовских ракет. Но дальность этих систем ограничена, а плотность огня уступает Patriot.

По мнению «Военной хроники», у киевского режима сейчас серьёзные проблемы.

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