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Новости России

«Военная хроника» объяснила, почему ВС РФ так часто бьют по Жулянам в Киеве

Алексей Самохин
Фото: t.me/Warhronika

Телеграм-канал «Военная хроника» рассказал о ночном ударе по Киеву 31 июля.

Судя по открытым источникам, вновь были зафиксированы прилёты по району аэропорта Жуляны, где размещены американские зенитные ракетные комплексы Patriot.

Несмотря на риски, перебросить ЗРК Patriot из Жулян невозможно — на это есть ряд причин, отмечает автор поста. 

Жуляны расположены на возвышенности и занимают географически выгодную позицию для прикрытия центра Киева, правительственного квартала и ключевых объектов управления в области.

Дальность перехвата PAC-3 MSE составляет 35–45 км по баллистическим целям и до 120 км по аэродинамическим. Если отвести батареи дальше на запад или север, зона перекрытия ослабнет, и Patriot потеряет способность защищать основные цели.

Для работы Patriot требуется развертывание на подготовленных площадках с хорошим обзором, доступом к инфраструктуре, энергоснабжению, дорогам, охране, а также возможностью быстрого ремонта и пополнения боекомплекта. Район Жулян соответствует всем этим условиям.

При этом есть и обратная сторона: постоянное нахождение в одной и той же точке делает ЗРК уязвимыми и предсказуемыми для российских средств разведки и атак. Это позволяет наносить по ним планомерные удары, исчерпывая боекомплект и используя сложные траектории подлёта, чтобы обходить системы противоракетной обороны.

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