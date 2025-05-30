«Военная хроника» назвала главные цели на Украине для удара «Орешником»

Аналитики телеграм-канала «Военная хроника» предположили, какие цели на Украине наиболее приоритетны при запуске ракеты «Орешник».

По их мнению, сейчас есть возможность для точечного применения этого типа оружия.

«Главными целями могут стать объекты, задействованные в производстве крылатых ракет, в том числе таких БПЛА, как «Лютый» и его модификации», — говорится в публикации.

Российские военные могут направить «Орешник» на заводы «Артем», «Радиус» и «Антонов» в Киеве, а также «Микроприбор» в Днепропетровске.

Эксперты добавил, что «Орешник» способен устранить сразу несколько угроз, ликвидировав как действующее военное производство противника, так и площадки, которые лишь готовятся к запуску.