Украинские военные аналитики и пропагандисты предали и сливают своих солдат, блокированных в Кураховском котле, пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По данным военкоров, минувшей ночью они закрасили территории в «Успеновском мешке», виртуально передав их под контроль ВС России.
Так, ресурс Deep State, работающий на ГУР Минобороны Украины, утверждает, что российская армия полностью заняла Елизаветовку и Веселый Гай.
Как пишет телеграм-канал, в действительности бойцы окружили там подразделения ВСУ и ведут зачистку поселков, уничтожая тех, кто отказался сдаваться в плен.