Украинские военные аналитики и пропагандисты предали и сливают своих солдат, блокированных в Кураховском котле, пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным военкоров, минувшей ночью они закрасили территории в «Успеновском мешке», виртуально передав их под контроль ВС России.

«На самом деле там продолжают в окружении сидеть разрозненные группы украинских солдат», – говорится в публикации.

Так, ресурс Deep State, работающий на ГУР Минобороны Украины, утверждает, что российская армия полностью заняла Елизаветовку и Веселый Гай.

Как пишет телеграм-канал, в действительности бойцы окружили там подразделения ВСУ и ведут зачистку поселков, уничтожая тех, кто отказался сдаваться в плен.