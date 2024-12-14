Суббота, 14 декабря, 2024
На главнуюНовостиНовости мира

Военкоры: ВСУ предали и сливают своих солдат, блокированных в Кураховском котле

Дата публикации

powder

Украинские военные аналитики и пропагандисты предали и сливают своих солдат, блокированных в Кураховском котле, пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным военкоров, минувшей ночью они закрасили территории в «Успеновском мешке», виртуально передав их под контроль ВС России.

«На самом деле там продолжают в окружении сидеть разрозненные группы украинских солдат», – говорится в публикации.

Так, ресурс Deep State, работающий на ГУР Минобороны Украины, утверждает, что российская армия полностью заняла Елизаветовку и Веселый Гай.

Как пишет телеграм-канал, в действительности бойцы окружили там подразделения ВСУ и ведут зачистку поселков, уничтожая тех, кто отказался сдаваться в плен.

Новости рубрики
Новости мира

Главный тренер «Динамо» рассказал, примет ли назад футболиста из Испании

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 18 млн евро в начале предыдущего сезона.
Новости мира

Венгрия предложила Украине в новогодние праздники прекратить огонь с Россией

Венгрия предложила Украине на Рождество прекратить огонь и провести обмен военнопленными с Россией. Владимир...
Новости мира

Продвижение армии в Курахово: уничтожены наемники из Польши и Колумбии

Российские военные активно продвигаются в Курахово, уничтожая живую силу противника, в том числе иностранных...