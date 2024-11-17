Воскресенье, 17 ноября, 2024
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Военкоры узнали подробности мощнейшего удара по городам Украины

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Целью массированного удара по городам Украины утром в воскресенье стала критическая инфраструктура противника, пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным военкоров, взрывы прозвучали в Днепропетровской, Киевской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской и Винницкой областях.

«Жители Одессы насчитали более 10 попаданий по инфраструктуре города», – говорится в публикации.

Компании «Укрэнерго» пришлось ввести экстренные отключения света.

Польша подняла истребители национальных ВВС в ожидании приказа на вероятный перехват ракет в случае пересечения ими границы страны.

Минобороны России пока не отчитывалось о результатах удара.

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