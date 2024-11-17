Военкоры узнали подробности мощнейшего удара по городам Украины

Целью массированного удара по городам Украины утром в воскресенье стала критическая инфраструктура противника, пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По данным военкоров, взрывы прозвучали в Днепропетровской, Киевской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской и Винницкой областях.
Компании «Укрэнерго» пришлось ввести экстренные отключения света.
Польша подняла истребители национальных ВВС в ожидании приказа на вероятный перехват ракет в случае пересечения ими границы страны.
Минобороны России пока не отчитывалось о результатах удара.