Военкор ВГТРК Борис Максудов умер от ран, полученных в зоне СВО

Военкор телеканала «Россия 24» Борис Максудов скончался от ран, полученных в зоне СВО, сообщает tvzvezda.ru.

Максудов получил ранения 22 ноября в Запорожской области, во время удара беспилотника ВСУ по группе журналистов. Военкоры собирали материалы об обстрелах со стороны украинских боевиков.

По данным телеграм-канала Baza, днем 22 ноября Максудов вел съемку репортажа о 503-м мотострелковом полке, недалеко от села Мирного, когда с беспилотника было сброшено взрывное устройство.

Пострадавшего экстренно госпитализировали с осколочными ранениями, врачи оказались бессильны. Сегодня Борис скончался.