Четверг, 23 ноября, 2023
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Военкор ВГТРК Борис Максудов умер от ран, полученных в зоне СВО

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Военкор телеканала «Россия 24» Борис Максудов скончался от ран, полученных в зоне СВО, сообщает tvzvezda.ru.

Максудов получил ранения 22 ноября в Запорожской области, во время удара беспилотника ВСУ по группе журналистов. Военкоры собирали материалы об обстрелах со стороны украинских боевиков.

По данным телеграм-канала Baza, днем 22 ноября Максудов вел съемку репортажа о 503-м мотострелковом полке, недалеко от села Мирного, когда с беспилотника было сброшено взрывное устройство.

Пострадавшего экстренно госпитализировали с осколочными ранениями, врачи оказались бессильны. Сегодня Борис скончался.

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