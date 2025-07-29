Военный корреспондент Александр Сладков допустил, что Украина может нанести массированный удар по Москве. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Сладкова, некоторые военные эксперты считают, что российская столица должна быть готова к атаке с использованием ударных беспилотников и дальнобойных ракет. Такая атака, как предполагается, может стать реакцией на возможное игнорирование Россией «ультиматума» от президента США Дональда Трампа, который дал две недели на достижение мира на Украине.

«Я уверен, что мы не обратим внимания на приказ президента США. Вашингтон это проглотит, а вот Киев может попытаться нанести массированный удар именно по Москве», — написал Сладков.

Журналист пишет, что такой удар будет рассчитан на то, что Россия наконец ударит по Украине сильно и больно. Это должно будет окончательно убедить Европу, что нас стоит бояться и начать вооружаться.

«Вопрос — зачем? Чтобы заставить нас нанести мощный и болезненный удар по Украине. А затем, чтобы Европа окончательно испугалась России и начала массово закупать оружие и боеприпасы у США, — пишет военкор. — Оружейная мафия пытается править миром».

Сладков подчеркнул, что, Россия должна действовать решительно.

«Надо вдарить. Но прежде — всё объяснить Европе: громко, понятно и конкретно. А потом ударить так, чтобы в каждом штабе ВСУ с потолка посыпалась штукатурка. Чем громче взрыв — тем больше от него пользы», — резюмировал он.