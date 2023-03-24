Военкор Сладков: А стволов у нас достаточно. Даже аллегорий применять не буду

Военкор Александр Сладков опубликовал в телеграм-канале сообщение, в котором порассуждал о предстоящем наступлении ВСУ и возможностях российских войск.

По мнению журналиста, для подготовки обещанного иностранными спецами наступления Украины на Крым есть всего две недели. После этого «закончится наш самый засушливый по боеприпасам месяц март».

Сладков уверен, что российский ОПК даст ожидаемый результат, масштабные поставки боеприпасов помогут компенсировать наступательный потенциал ВСУ.

Также военкор говорит о том, что российская «снарядная диета» это не отсутствие боеприпасов. Это лимитированное использование снарядов. Артиллеристы стреляют реже, чем в начале СВО, но точнее.

— Факторы войны меняются. Нынче наши артиллеристы стреляют гораздо точнее, — рассуждает Сладков. — Другое дело, при активном наступлении противника (или нашем наступлении) гигантский огневой налет всегда сыграет свою роль.

А стволов у нас достаточно. Даже аллегорий применять не буду. Но… Много. Мы же работаем на позициях, видим. Так что, в нынешней весенней ситуации время работает на нас. А там посмотрим.